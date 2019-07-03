Не умеющей считать петербургской утке подбросили чужих утят

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Осиротевших утят в Петербурге пристроили в приемную семью, воспользовавшись слабыми способностями уток к арифметике, сообщает в среду "Росбалт".

К орнитологам обратилась женщина, которая подобрала двух птенцов возле утки, погибшей в ДТП. Утятам оказалось около 5-7 дней, выжить без матери они не смогли бы. Специалисты порекомендовали подсадить утят к другому выводку.

"Утки не считают своих детенышей, поэтому могут не заметить подкидышей. Необходимо отвлечь маму-утку едой и в этот момент выпустить утят. Если птенцов не прогонят, они приняты в семью. Кроме того, птенцов может принять к себе утка без утят. Утята зовут маму писком, если какая-либо утка откликается, скорее всего, она их примет", - пояснил орнитолог.

Птенцов выпустили на Елагином острове и уже через пару минут они пристроились к местным уткам и уплыли с ними в другой конец водоема.

Орнитологи подчеркивают, что в случае нахождения птенцов не стоит забирать их с собой, если они не травмированы и есть вероятность, что родители за ними вернутся. В противном случае не стоит трогать птенцов - лучше связаться со специалистами. Любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.