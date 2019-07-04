Правительство рассмотрит корректировки демпфера для бензина и авиакеросина

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс о корректировке демпфирующей компоненты в обратном акцизе на нефть и введении демпфирующего механизма в обратном акцизе на авиакеросин, говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно поправкам формула демпфера будет линейной без выноса поправочных коэффициентов за скобки.

Демпфер будет рассчитываться как экспортная альтернатива на бензин, умноженная на объемы его производства и коэффициент 0,75 (с 1 июля и до конца 2019 года) или 0,68 (с 2020 года) плюс экспортная альтернатива на дизельное топливо, умноженная на объемы его производства и коэффициент 0,7 (с 1 июля и до конца 2019 года) или 0,65 (с 2020 года).

В том случае, если нефтяные компании направляют нефть на переработку на заводы на Дальнем Востоке, то в формулу демпфера включаются так называемые "восточные надбавки" на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства на Дальнем Востоке.

"Дальневосточная надбавка" считается как 5 тыс. рублей на тонну плюс экспортная альтернатива. При этом если оптовые цены на бензин или дизельное топливо на Дальнем Востоке оказываются на 10% больше, чем средние оптовые цены в России, то "дальневосточная надбавка" обнуляется.

"Дальневосточная надбавка" начинает работать с 2020 года.

Экспортная альтернатива рассчитывается как экспортный коэффициент минус цена на внутреннем рынке. Экспортный коэффициент получается по формуле в зависимости от цен на бензин и дизельное топливо на роттердамском рынке, затрат на транспортировку, размера экспортной пошлины и акциза на нефтепродукты, курса рубля и налога на добавленную стоимость. А внутренняя цена на бензин и дизельное топливо устанавливается нормативно.

При этом поправки вводят новые, но давно ожидаемые индикативные цены на внутреннем рынке на бензин в размере в 51 тыс. р/т в 2019 г., 53,6 тыс. р/т - в 2020 г., 56,3 тыс. р/т - в 2021 г., 59 тыс. р/с - в 2022 г., 62 тыс. р/т - в 2023 г., 65 тыс. р/т - в 2024 г., на дизельное топливо в размере в 46 тыс. р/т - в 2019г, 48,3 тыс. р/т - в 2020 г., 50,7 тыс. р/т - в 2021 г. , 53,25 тыс. р/т - в 2022 г., 56 тыс. р/т - в 2023 г., 58,7 тыс. р/т - в 2024 г.

При этом демпфер будет работать, если внутренние оптовые цены на бензин компаний отклоняются от индикативных не более чем на 10%, а оптовые цены на дизельное топливо - не более чем на 20%.

Попраки также предполагают механизм компенсации бюджету изменений формулы демпфера в 2019 и 2020 гг.

Введение "дальневосточных надбавок" понадобилось для того, чтобы сгладить разницу цен на бензин и дизельное топливо на Дальнем Востоке и в европейской части России, на которую в июне обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, поправки вводят демпфирующую компоненту к обратному акцизу на авиакеросин.

Они предполагают, что демпфирующая компонента будет рассчитываться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и индикативных цен на него в России, затрат на транспортировку, размера экспортной пошлины на авиакеросин. Кроме того, формула демпфера будет учитывать объемы закупок авиакеросина и поправочный коэффициент в размере 0,75 (до конца 2019 г.) и 0,68 с 2020 года.

Индикативная цена на внутреннем рынке в 2020 году в формуле демпфера будет составлять 50,7 тыс. руб./т, в 2021 г. - 53,25 тыс. руб./т, в 2022 г. - 55,9 тыс. руб./т, в 2023 г. - 58,7 тыс. руб./т, в 2024 г. - 61,6 тыс. руб./т.

Ожидается, что демпфер для авиакеросина заработает с 1 августа.

Минфин разарботал этот механимз доя сглаживания роста цен на авиаперелеты после поручения президента по итогам прямой линии.

Поправки также предполагают отказ от фиксированного размера акциза на средние дистилляты и вместо нее вводят форуму расчета на данный продукт.

Согласно действующей статье 193 Налогового кодекса РФ в 2020 г. ставка акциза на средние дистиллятыдолжна была составить 9 тыс. 535 руб. за тонну, в 2021 г. - 9 тыс. 916 руб. за тонну.

В законодательных поправках предлагается убрать данную фиксированную ставку. Вместо нее вводится формула расчета ставки акцизов на средние дистилляты(в рублях за тонну). Формула привязывается к ставке акциза на дизельное топливо плюс 750 за вычетом разницы между экспортной и внутренней ценой дизельного топлива класса 5, умноженной на коэффициент 0,65, начиная с 1 января 2020 года. При этом если разница между экспортной и внутренней ценой окажется выше нуля, то ставка акциза на средние дистилляты будет равна ставке акциза на дизельное топливо плюс 750. В настоящее время в НК РФ на 2020 г. ставка акциза на дизельное топливо заложена в размере 8 тыс. 835 руб. за тонну, в 2021 г. - 9 тыс. 188 руб. за тонну.

Законопроект расширяет перечень компаний, которые могут осуществлять операции со средними дистиллятами. Наряду с владельцами судов и буровых платформ в перечень включатся электрические и тепловые подстанции, работающие на средних дистиллятах. Расширяется перечень технологических процессов, при наличии которых компания может получить свидетельство на переработку средних дистиллятов. Уточняется определение средних дистиллятов, которые относятся к подакцизным товарам, существенно расширяется перечень товаров, которые нельзя подводить под средние дистилляты. Кроме того, уточняется, что не признается средним дистиллятом нефтяное сырье при совершении ряда условий. Например, нефтяное сырье передается организацией-пользователем недр при условии, что такое нефтяное сырье получено из полезного ископаемого, добытого пользователем недр.

Согласно тексту поправок, новая формула расчета начнет действовать с 1 апреля 2020 г. С этой же даты будут действовать новые требования к компаниям по переработке средних дистиллятов и уточнение определения средних дистиллятов, с 1 июля 2019 г. - расширенный перечень технологических процессов.