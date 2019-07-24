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Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Второе чтение он прошел 23 июля, третье - на следующий день

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении "восточных надбавок" и демпфера на авиакеросин, а также об изменении формулы НДПИ. Его принятие позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке без заключения специальных соглашений с нефтяниками о контроле за ценами, считают авторы поправок.

Законопроект в Думу внесли несколько депутатов во главе с главой думского комитета по бюджету Андреем Макаровым, они учли рекомендации правительства.

Закон предусматривает снижение установленной в Налоговом кодексе (НК) условной средней оптовой цены продажи на внутреннем рынке с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Для дизельного топлива предлагается снизить такую оптовую цену с 50 тыс. рублей до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рублей за 1 л на АЗС).

Повышать условные оптовые цены на бензин и солярку предлагается не больше, чем на 5% в год до 2024 года включительно. При этом предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году и с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива - начиная с 2020 года.

Закон также предусматривает применение с августа 2019 года "демпфирующего механизма" в отношении авиакеросина, который покупают авиакомпании. Механизм предполагает установление дополнительного слагаемого к сумме вычета по акцизам на приобретенный авиационный керосин (обратный акциз), применяемого при высоких мировых ценах на нефть (более $70 за баррель), в зависимости от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного керосина и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем рынке, устанавливаемой в НК в размере 48 300 рублей за тонну в 2019 году, с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно.

Закон устанавливает компенсационный коэффициента в отношении авиационного керосина в размере, установленном для дизельного топлива (0,7 в 2019 году и 0,65 с 2020 года).

Также предлагается установление дополнительного демпфера в размере 2 тысячи рублей на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по перечню, утверждаемому правительством.

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается за счет увеличения с 1 октября по 31 декабря 2019 года на 150 руб. на тонну действующей в настоящий период фиксированной надбавки к ставке НДПИ. С 1 января 2020 года предполагается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, определяемого по формуле с полной корреляцией дополнительных расходов, связанных с предлагаемыми изменениями демпфирующего механизма.

Принятый закон относит все темные нефтепродукты (включая мазут и судовое топливо) к средним дистиллятам. Даная мера, как следует из финансово-экономического обоснования, принесет бюджету дополнительные доходы в размере 60 млрд рублей ежегодно. При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии предусматривается право на вычет уплаченных покупателем таких средних дистиллятов сумм акциза с коэффициентом 2. "Это позволит избежать увеличения налоговой нагрузки на тепло- и электроснабжающие организации, использующие средние дистилляты в качестве топлива", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Госдума Андрей Макаров правительство

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