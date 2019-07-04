Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Бизнесмена взяли под стражу в зале суда

Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Белойвану наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Юлия Сафина.

Бизнесмен, находившийся до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск ФНС России к Белойвану на 862 млн рублей суд по приговору передал на рассмотрение в гражданское производство.

Белойвану было предъявлено обвинение в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ) на общую сумму в 650 млн рублей.

Дело бизнесмена суд рассмотрел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Белойван полностью признал вину.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить Белойвана к двум годам колонии общего режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал работу таким образом, что в ресторанах не пробивались кассовые чеки и отказывали в приеме к оплате банковских карт.

Как установило следствие, бизнесмен привлекал так называемых"ночных кассиров, которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания - ИФ), установленной в ресторанах Белойвана, наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова в феврале сообщала о подготовке подписания мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, согласно которому в течение трех лет бизнесмен уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.