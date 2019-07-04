Поиск

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Бизнесмена взяли под стражу в зале суда

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей
Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Белойвану наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Юлия Сафина.

Бизнесмен, находившийся до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск ФНС России к Белойвану на 862 млн рублей суд по приговору передал на рассмотрение в гражданское производство.

Белойвану было предъявлено обвинение в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ) на общую сумму в 650 млн рублей.

Дело бизнесмена суд рассмотрел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Белойван полностью признал вину.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить Белойвана к двум годам колонии общего режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал работу таким образом, что в ресторанах не пробивались кассовые чеки и отказывали в приеме к оплате банковских карт.

Как установило следствие, бизнесмен привлекал так называемых"ночных кассиров, которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания - ИФ), установленной в ресторанах Белойвана, наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова в феврале сообщала о подготовке подписания мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, согласно которому в течение трех лет бизнесмен уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Москва Юрий Белойван

Новости

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

В Приморье будут судить устроителя родительского самосуда над школьником

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Склад с продуктами затонул в Тулуне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');