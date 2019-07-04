РФ запросила данные с зарубежных спутников для отслеживания наводнений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам поможет в мониторинге ситуации с наводнением в Иркутской области, сообщает Роскосмос.

По запросу МЧС Роскосмос активировал возможности Хартии, теперь пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься иностранной орбитальной группировкой космических аппаратов дистанционного зондирования Земли стран-участниц Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой.

Уже запрошены данные со спутников космических агентств России, Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США, Европейского космического агентства, Европейского агентства по метеорологическим спутникам и организации Planet. В процессе задействованы 19 космических аппаратов: Pleaides 1A и 1B, Geoeye-1, Landsat 8, WorldView-2 и 3, UK-DMC2, TerraSAR-X, Radarsat-2, WorldView-2, FY-3, SPOT-6, "Ресурс-П" №1 и "Канопус-В" №1-6. Кроме того, данные с других иностранных аппаратов пока скачиваются или будут предоставлены в ближайшее время.

Пострадавший район снимается несколько раз в сутки. Полученные снимки передаются в МЧС.

Роскосмос уже передал МЧС России данные съемок в объеме более 1,2 млн. кв. км. С 27 июня по 4 июля Научный центр оперативного мониторинга Земли следил в том числе за наводнениями в Иркутской области и Красноярском крае, подтоплениями в Крыму и Амурской области, паводковой обстановкой в Омской области, а также за пожарами в других регионах страны.