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РФ запросила данные с зарубежных спутников для отслеживания наводнений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам поможет в мониторинге ситуации с наводнением в Иркутской области, сообщает Роскосмос.

По запросу МЧС Роскосмос активировал возможности Хартии, теперь пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься иностранной орбитальной группировкой космических аппаратов дистанционного зондирования Земли стран-участниц Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой.

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Уже запрошены данные со спутников космических агентств России, Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США, Европейского космического агентства, Европейского агентства по метеорологическим спутникам и организации Planet. В процессе задействованы 19 космических аппаратов: Pleaides 1A и 1B, Geoeye-1, Landsat 8, WorldView-2 и 3, UK-DMC2, TerraSAR-X, Radarsat-2, WorldView-2, FY-3, SPOT-6, "Ресурс-П" №1 и "Канопус-В" №1-6. Кроме того, данные с других иностранных аппаратов пока скачиваются или будут предоставлены в ближайшее время.

Пострадавший район снимается несколько раз в сутки. Полученные снимки передаются в МЧС.

Роскосмос уже передал МЧС России данные съемок в объеме более 1,2 млн. кв. км. С 27 июня по 4 июля Научный центр оперативного мониторинга Земли следил в том числе за наводнениями в Иркутской области и Красноярском крае, подтоплениями в Крыму и Амурской области, паводковой обстановкой в Омской области, а также за пожарами в других регионах страны.

Роскосмос

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