Более 300 человек госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью с начала наводнения в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"По нашим данным на 4 июля, 313 человек из 2080 обратившихся за медпомощью были госпитализированы. Среди госпитализированных - 57 детей", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что данные по погибшим и пропавшим без вести во время паводка пока остаются прежними.

"Речь идет о 20 погибших, их тела опознаны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, с 25 июля в регионе было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10133 дома, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка.

По данным на утро четверга, 16 населенных пунктов в 2 районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2,7 тыс. домах, где проживают 6,3 тыс. жителей.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.