Поиск

Для российских военных разработают арктическую версию самого тяжелого вертолета

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для Минобороны РФ разрабатывается арктическая версия модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В. Об этом говорится в годовом отчёте предприятия-производителя "Роствертол" (в составе холдинга "Вертолёты России").

Ранее глава "Вертолётов России" Андрей Богинский сообщил, что тяжёлый военно-транспортный Ми-26Т2В может пополнить авиацию ВМФ России - такие переговоры уже ведутся.

"Мы предполагаем, что в этом году, может быть в начале следующего, сможем выйти уже на контракт с Минобороны РФ. Такой диалог с министерством обороны идет, причем мы обсуждаем как поставки в Воздушно-космические силы (ВКС), так и в авиацию Военно-морского флота (ВМФ)", - заявил Богинский.

Он отметил, что заводские испытания модернизированного вертолета Ми-26Т2В уже завершены, начинается этап государственных совместных испытаний (ГСИ).

В марте замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство планирует купить первую партию Ми-26Т2В из 10 машин.

Как сообщалось, 19 августа 2018 года состоялся первый полёт модернизированной версии самого тяжёлого в мире вертолёта Ми-26Т2В.

Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным военно-транспортным вертолетом грузоподъёмностью 20 тонн. Он предназначен для перевозки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, перевозки десантников с личным оружием и снаряжением (82 человека), а также для перевозки больных и раненых.

Минобороны РФ

Новости

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

На экс-главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

Минсельхоз пообещал не ограничивать сбор грибов и ягод

В Приморье будут судить устроителя родительского самосуда над школьником

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Основатель корчмы "Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');