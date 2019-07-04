Для российских военных разработают арктическую версию самого тяжелого вертолета

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для Минобороны РФ разрабатывается арктическая версия модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В. Об этом говорится в годовом отчёте предприятия-производителя "Роствертол" (в составе холдинга "Вертолёты России").

Ранее глава "Вертолётов России" Андрей Богинский сообщил, что тяжёлый военно-транспортный Ми-26Т2В может пополнить авиацию ВМФ России - такие переговоры уже ведутся.

"Мы предполагаем, что в этом году, может быть в начале следующего, сможем выйти уже на контракт с Минобороны РФ. Такой диалог с министерством обороны идет, причем мы обсуждаем как поставки в Воздушно-космические силы (ВКС), так и в авиацию Военно-морского флота (ВМФ)", - заявил Богинский.

Он отметил, что заводские испытания модернизированного вертолета Ми-26Т2В уже завершены, начинается этап государственных совместных испытаний (ГСИ).

В марте замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство планирует купить первую партию Ми-26Т2В из 10 машин.

Как сообщалось, 19 августа 2018 года состоялся первый полёт модернизированной версии самого тяжёлого в мире вертолёта Ми-26Т2В.

Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным военно-транспортным вертолетом грузоподъёмностью 20 тонн. Он предназначен для перевозки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, перевозки десантников с личным оружием и снаряжением (82 человека), а также для перевозки больных и раненых.