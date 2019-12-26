В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Как заявил Богинский, которого цитирует пресс-служба холдинга, опытный образец военно-транспортного вертолета успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило перейти к программе ГСИ.

По данным холдинга, в ходе испытаний Ми-26Т2В на четырех полигонах будут проверены основные летно-технические характеристики вертолета и работа нового оборудования. В состав смешанного экипажа машины также войдут представители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Ранее Богинский сообщал, что холдинг рассчитывает в конце 2019 - начале 2020 года заключить контракт с Минобороны РФ на поставку модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета. "Такой диалог с министерством обороны идет, причем мы обсуждаем как поставки в Воздушно-космические силы (ВКС), так и в авиацию Военно-морского флота (ВМФ)", - заявил глава "Вертолетов России".

В марте замминистра обороны РФ Алексей Криворучко говорил, что военное ведомство планирует купить первую партию Ми-26Т2В из 10 машин. В июне стало известно, что для российских военных разрабатывается арктическая версия модернизированного Ми-26Т2В.

Грузоподъемность широкофюзеляжного Ми-26Т2В составляет 20 тонн, его можно использовать в любое время суток, машина оснащена современной авионикой. Он предназначен для транспортировки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, перевозки десантников с оружием и снаряжением (82 человека), а также для перевозки больных и раненых. Его первый полет состоялся 19 августа 2018 года.