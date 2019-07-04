Регионам придется обосновать плату в случае внедрения "Платона" на местных дорогах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Регионы должны будут объяснить размер платы с грузовиков, если действие системы взимания платы с большегрузов "Платон" будет распространено на региональные автомобильные дороги. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

По его словам, решения о распространении действия системы "Платон" на региональные дороги нет.

"Сегодня решения нет, и говорить, что когда-то оно будет, я не могу. Что касается размера оплаты - моделируя возможные истории, мы понимаем, что размер платы не может быть выше, чем установлен для федеральных дорог. Каждый субъект, в нашем понимании, должен обосновать размер платы, если такое решение будет принято", - сказал чиновник.

Накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на некоторые наиболее загруженные грузовым транспортом региональные автодороги.

"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере (распространения действия системы взимания платы с грузовиков на региональные дороги - ИФ). Они не предполагают некой обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги. С учётом, как мы обсуждали на Госсовете, достаточно сложной ситуации в регионах по качеству дорог и, как правило, более низкой несущей способности региональных дорог по сравнению с "федералкой", многие регионы просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но, поскольку это достаточно серьёзная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем - то есть, пока только обсуждаются все возможные варианты по этому поводу", - сказал министр.

В свою очередь, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил "Интерфаксу", что вопрос распространения платы с 12-тонников на региональные дороги ставился регионами при подготовке к заседанию Госсовета. Однако на самом заседании данный вопрос так и не был поднят.

"Тем не менее мы дополнительно над этой темой с регионами работаем, обсуждаем. Но на сегодняшний день на том же Госсовете этот вопрос поставлен не был", - повторил Алафинов. При этом он отметил, что более 60 регионов высказались за распространение действия системы "Платон" на региональные дороги. "Тему мы продолжаем прорабатывать", - добавил он.