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Систему "Платон" предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере (распространения действия системы взимания платы с грузовиков на региональные дороги - ИФ). Они не предполагают некой обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги", - сказал министр.

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Платон

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