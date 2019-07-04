Онищенко счел нереализуемой идею полного запрета смартфонов в школах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Полностью запретить детям использовать мобильные телефоны в школах невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он констатировал, что сейчас смартфоны уже стали частью образовательных технологий: их используют для дистанционного выполнения заданий, мобильные телефоны используются школой, когда учебные заведения закрываются из-за гриппа. При этом он согласен, что нужна дальнейшая регламентация этой работы.

Так депутат прокомментировал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко запретить мобильные телефоны в школе.

Онищенко рассказал, что во многих школах существует используют запрет на телефоны во время уроков: дети сдают гаджеты, как они сдают верхнюю одежду. А перед уходом домой школьники забирают смартфоны.

Депутат отметил, что не видит здесь оснований для внесения изменений в законодательство, и что этот вопрос можно решить на уровне санитарных правил.

"Сегодня это нормируется с точки зрения гигиены, это нормируется санитарными правилами, которые действуют, и были утверждены примерно 15 лет назад. Но в то время телефоны были действительно телефонами, сегодня это уже и библиотека, и развлечение, и персональный компьютер", - сказал парламентарий, напомнив, что действует "ограничитель, который нормирует время, которое ребенок может проводить у телефона".

Онищенко напомнил также, что при помощи телефона родители могут в режиме онлайн отслеживать местонахождения ребенка.