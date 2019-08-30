Васильева "четко и жестко" рекомендовала запретить мобильники на уроках

На уроках телефон "абсолютно не нужен"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Ольга Васильева считает, что "на период образовательного процесса" мобильный телефон "абсолютно не нужен". "Мы рекомендуем четко и жёстко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса", - заявила она на Общероссийском родительском собрании.

19 августа ведомство Васильевой, Рособрнадзор и Роспотребнадзор официально рекомендовали школам ограничить использование смартфонов и гаджетов, чтобы ограничить потенциальный вред от их использования для здоровья детей и для учебного процесса. В департаменте образования Москвы на это сказали, что в городских школах гаджеты уже используются в рамках образовательного процесса, в том числе в проекте "Московская электронная школа", а рекомендации - это только рекомендации.

Васильева дала понять, что в курсе этой позиции и что в Москве не все школы приветствовали идею запрета и указали, что телефоны нужны для учебы. Она с этим не согласна. "Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно", - сказала министр.

Она напомнила, что перед составлением рекомендаций чиновники изучали "международный опыт" по ограничению смартфонов в школах, в том числе во Франции, Сингапуре, Австралии и Болгарии. Также чиновники "посоветовались с общественностью, и нас поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей". Поэтому она настаивает на запрете смартфонов в учебное время.

Министр повторила эту рекомендацию 29 августа в интервью телеканалу "Россия 1". Она допускает исключение только для детей, которым нужно постоянно иметь при себе гаджет и быть на связи по состоянию здоровья.

В рекомендациях ведомств, которые уже поступили в регионы, предложено ограничить использование мобильных устройств не только детьми, но и родителями и учителями. В частности, взрослых предлагается обязать переводить гаджеты в беззвучный режим при входе в школу. Также чиновники предложили запретить школьникам использовать гаджеты во время уроков, школы по своему усмотрению могут оборудовать места для их хранения и выработать схему для связи детей с родителями в экстренных ситуациях. Школам также рекомендовали проводить разъяснительную работу и объяснять, чем гаджеты могут быть опасны для здоровья детей, как они вредят учебе и воспитывать культуру использования таких гаджетов.

Роспотребнадзор и Рособрнадзор собирались в течение ближайшего года проверять, каковы результаты этих ограничений для здоровья детей и эффективности образовательного процесса.