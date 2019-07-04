В Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязаний

Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ей могут ампутировать руки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Семилетняя девочка из Ингушетии получила травмы в опекунской семье, в настоящее время решается вопрос о ее перевозке на лечение в Москву, сообщила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова в фейсбуке.

По ее словам, девочка была госпитализирована с множественными ушибами и травмами. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что у ребенка 2012 года рождения имеются следы жестоких побоев, гематомы, отеки. "Также на теле, ногах и руках имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове. Девочка (при поступлении в больницу - ИФ) была напугана и голодна", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила агентству "Интерфакс" министр здравоохранения Зарема Льянова, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки. "Диагноз : тромб в сосуде. Сейчас проводится операция тромбоэктомия, для того, чтобы сохранить конечности", - сказала она.

Представитель МВД Ингушетии рассказал, что последние полгода девочка проживала в семье близкой родственницы. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева в свою очередь сообщила в инстаграме о задержании местной жительницы по подозрению в истязании семилетней девочки, доставленной в больницу в тяжелом состоянии. Она добавила, что девочка - это дочь брата задержанной, и ее "до такого состояния довела тетя по отцовской линии".

СК РФ по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту доставления в больницу девочки с множеством телесных повреждений возбуждено уголовное дело, оно находится на особом контроле руководителя следственного управления СК.