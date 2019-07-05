Полиция в Ингушетии занялась поисками отца жестоко избитой семилетней девочки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии следственные органы разыскивают отца семилетнего ребенка, который был доставлен в больницу со следами истязания. Об этом сообщил в пятницу сайт регионального следственного управления.

Следствие считает, что девочка получила повреждения от 35-летней жительницы города Сунжа, которая приходится ей родной тетей по линии отца. "Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Следователи также устанавливают местонахождение отца ребенка", - говорится в сообщении.

Подозреваемая вину не признала. В настоящее время женщина задержана, и решается вопрос о ее аресте.

4 июля в больницу Назрани доставили девочку из опекунской семьи с большим количеством ушибов и травм. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по данному факту. Главной подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской больницы после сложной операции. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Республиканский Минздрав ведет переговоры с институтом Рошаля о возможности транспортировки девочки в Москву. Все организационные вопросы решены.