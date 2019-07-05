Поиск

Полиция в Ингушетии занялась поисками отца жестоко избитой семилетней девочки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии следственные органы разыскивают отца семилетнего ребенка, который был доставлен в больницу со следами истязания. Об этом сообщил в пятницу сайт регионального следственного управления.

Следствие считает, что девочка получила повреждения от 35-летней жительницы города Сунжа, которая приходится ей родной тетей по линии отца. "Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Следователи также устанавливают местонахождение отца ребенка", - говорится в сообщении.

Подозреваемая вину не признала. В настоящее время женщина задержана, и решается вопрос о ее аресте.

4 июля в больницу Назрани доставили девочку из опекунской семьи с большим количеством ушибов и травм. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по данному факту. Главной подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской больницы после сложной операции. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Республиканский Минздрав ведет переговоры с институтом Рошаля о возможности транспортировки девочки в Москву. Все организационные вопросы решены.

Ингушетия

Новости

Лидер киллеров в новосибирской банде Трунова получил 24 года колонии

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

В Забайкалье осудили безногую женщину, убившую избивавшего ее мужа

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Дамба в Тулуне оказалась не рассчитана на уровень воды в вышедшей из берегов Ие

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем "Курска"

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');