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На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии
Вид на самый высокий вулкан Евразии Ключевской в Усть-Камчатском районе
Фото: Александр Петров/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Ключевской началось на Камчатском полуострове, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Алексей Озеров.

По его словам, в ночь на пятницу, 5 июля, после продолжительного перерыва в районе кратера Ключевского была отмечена термальная аномалия - температура достигала 800-900℃.

Он предупредил, что вскоре могут появиться протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, а также пеплопады в районе вулкана. На данный момент пепловых выбросов не наблюдается. Над кромкой кратера вулкана на высоту до 200 метров поднимаются вулканические бомбы, добавил ученый.

Озеров добавил, что ночью над кратером Ключевского можно видеть свечение.

Ключевской - действующий стратовулкан (вулкан конической формы, сложенный из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла, характеризуется взрывными извержениями - ИФ) на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Вулкан находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 45 км от вулкана расположены поселки Ключи и Козыревск.

Камчатка Ключевской

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