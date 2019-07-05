Что случилось этой ночью: пятница, 5 июля

Сожжение флага в День независимости США, извержение высочайшего действующего вулкана Евразии, ситуация с паводком в Иркутской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

В США отпраздновали День независимости. Президент страны Дональд Трамп в 45-минутной речи сделал упор на военную мощь страны и пообещал "водрузить американский флаг на Марсе". Перед его выступлением сторонники "Революционной коммунистической партии" США сожгли американский флаг возле Белого дома, два человека арестованы.

Переходный военный совет Судана договорился с оппозицией о создании временного гражданского правительства. Совместная властная структура получила название Суверенного совета. Предполагается, что этот орган власти будет работать три года, в течение которых будет сформировано независимое правительство.

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Пока пепловых выбросов не наблюдается, однако сейсмологи допускают появление пепловых шлейфов, опасных для авиации. Ключевской является высочайшим из действующих вулканов Евразии.

"АвтоВАЗ"объявил о возобновлении работы своих заводов в Тольятти и Ижевске с 5 июля. Нижегородский ООО "Завод Автокомпонент" восстанавливает поставки компонентов, сообщили в "АвтоВАЗе". Автопроизводитель намерен взаимодействовать с поставщиком "в рабочем режиме".

Уровень воды в реке Иркут у города Иркутска вырос. Власти выставили наблюдательные посты на реке, Иркутская ГЭС уменьшила объем пропуска воды. Прокуратура не обнаружила нарушений в работе Иркутского гидрометцентра и внесла представления главам Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска из-за несвоевременного оповещения населения о наводнении. Также в МЧС рассказали, что более 20 пропавших без вести за время паводка в Иркутской области найдены живыми.