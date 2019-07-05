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Транспорт Сахалинской области собрались перевести на газ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сахалинская область может стать пилотным регионом в России, в котором на газ будут переведены все виды транспорта, кроме воздушного, сообщил врио губернатора Валерий Лимаренко журналистам в пятницу.

"Мы предложили "Газпрому", и он выразил согласие сделать пилотным проектом нашу территорию с тем, чтобы перевести все виды транспорта на газ", - сказал Лимаренко после совещания с зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.

По словам врио губернатора, речь идет о переводе на газ автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Сроки перевода транспорта на газ он не уточнил.

Лимаренко напомнил, что в Поронайске в планируется построить мини-завод по производству сжиженного природного газа. Он не исключил, что этот СПГ начнут поставлять в другие регионы Дальнего Востока, где транспорт тоже могут перевести на газ.

Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую очередь планируется возвести в 2021-2022 годы, а сроки строительства второй очереди станут ясны позже.

Сахалинская область

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