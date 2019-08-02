Почти 100 миллиардов рублей выделят на развитие Дальнего Востока

Единая государственная субсидия рассчитана на три года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Общий размер единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. По его мнению, это значительный объем средств, который должен пойти на самые важные направления и решение проблем жителей конкретных территорий.

Необходимо создать условия для нормальной жизни на Дальнем Востоке, средства из федерального бюджета пойдут на самые важные направления, заявил Медведев.

Сформулированы конкретные показатели, которые необходимо достигнуть до 2021 года. На выделенные деньги должны быть построены 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры. Предусмотрен и капитальный ремонт ряда объектов, в том числе образовательных учреждений и больниц.

Как рассказал Медведев, в этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на сумму около 16 миллиардов рублей.