Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с "Восточного"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

В пятницу в 8:41 с космодрома "Восточный" была запущена ракета-носитель "Союз 2.1б", которая вывела на орбиту космические аппараты, в том числе метеоспутник "Метеор-М" и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.

Аппараты разработаны при участии студентов и сотрудников МГУ им.Ломоносова. Это малый космический аппарат (МКА) "Сократ", разработанный в МГУ, МКА "Амурсат", разработанный в Амурском государственном университете совместно с МГУ и МКА "ВДНХ-80", также разработанный в МГУ вместе с АО "ВДНХ".

Все три аппарата несут приборы, которые позволяют вести мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах.