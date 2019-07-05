С "Восточного" стартовала ракета "Союз" со спутниками нескольких стран

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" с космическим аппаратом "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и еще ряда государств.

Пуск "Союза-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и попутной полезной нагрузкой состоялся в 8:42 по московскому времени. Трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вместе с вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным наблюдали за пуском ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Состоявшийся пуск стал первым с "Восточного" в этом году и пятым в истории космодрома.

Среди запускаемых в этот раз аппаратов, в частности, восемь спутников для сбора данных американской системы автоматической идентификации морских судов LEMUR, спутник Momentus X1 (США). Также вместе с "Метеором-М" на орбиту должны отправиться спутники дистанционного зондирования Земли из Финляндии, британский спутник DOT-1, израильский спутник NSLSat-1, а также спутники из Швеции, Германии, Франции, Эквадора, Чехии и Эстонии. Всего ракета выводит на орбиту 33 аппарата, включая "Метеор-М".

Гарантийное время работы "Метеора-М" №2-2 составляет пять лет, однако разработчики из корпорации "ВНИИЭМ" рассчитывают, что спутник сможет передавать данные с орбиты в течение 10 лет. Метеорологи смогут с помощью этого аппарата получать данные для краткосрочных прогнозов погоды и изучения экологических проблем на Земле. "Метеор-М" позволит узнавать о природных пожарах и поможет отслеживать процесс таяния ледников в обычном, инфракрасном и микроволновом диапазонах, следить за температурой Мирового океана и состоянием озонового слоя планеты.

Спутник весит 2,6 тонны, его системы имеют тройное дублирование. Служебная аппаратура защищена герметичным корпусом, целевая - на специальной платформе. У "Метеор-М" нет вспомогательных двигателей, так как он будет работать на устойчивой орбите на расстоянии 850 км от Земли.