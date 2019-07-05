Основатель "Тольяттиазота" Махлай заочно приговорен к 9 годам лишения свободы

Находящийся за границей и объявленный в международный розыск Владимир Махлай проходил по делу о мошенничестве на сумму более $550 млн

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тольятти вынес приговор экс-руководителю АО "Тольяттиазот" Владимиру Махлаю. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Суд признал Махлая виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Его сын и основной бенефициар "Тольятттиазота" Сергей Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта - к 8,5 годам лишения свободы.

Все обвиняемые находятся за границей. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Кроме того, суд назначил подсудимым штраф в размере 900 тыс. рублей каждому.

Дело "Тольятиазота"

В 2012 году Следственное управление СКР по Самарской области возбудило в отношении "Тольятиазота" уголовное дело по признакам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Дело было возбуждено по заявлению миноритария завода - ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина.

По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в "Тольяттиазоте" была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.

Суд Комсомольского района Тольятти в январе 2018 года приступил к рассмотрению дела. Помимо вышеперечисленных фигурантов, обвиняемым по делу также проходил бывший генеральный директор АО "Тольяттиазот" Королев. Всего дело насчитывает более 500 томов.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

По данным компании, почти 71% ее акций находятся в доверительном управлении "Тольяттихимбанка", принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% контролирует "Уралхим". Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является "Райффайзенбанк", остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.