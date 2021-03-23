Акционеры "Тольяттиазота" в четвертый раз не смогли отказаться от статуса ПАО

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Тольяттиазот" на внеочередном собрании не смогли набрать достаточное количество голосов для решения вопроса об отказе от статуса ПАО, следует из материалов компании.

Единственным пунктом повестки был вопрос "О внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении общества с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции".

Предложенные изменения поддержали 67,8% голосовавших, воздержались 32,2%.

Согласно уставу компании, решение по данному вопросу должно приниматься тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, решение принять не удалось.

В марте 2019 года, а также сентябре и декабре 2020 года внеочередные собрания акционеров с аналогичным вопросом в повестке не набрали кворум.

Перед сентябрьским собранием совет директоров рекомендовал акционерам определить цену выкупа акций у не согласных с отказом от статуса ПАО в 260 млн рублей за бумагу.

"Тольяттиазот" сменил форму собственности с ОАО на ПАО в мае 2017 года, соответствующие поправки в устав предприятия акционеры приняли месяцем ранее. Однако в июле 2017 года Банк России предписал "Тольяттиазоту" исключить из наименования компании указание на статус публичного общества. По мнению регулятора, предприятие не соответствует критериям публичной компании.

В сентябре 2017 года "Тольяттиазот" обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании предписания ЦБ недействительным, требование компании было удовлетворено. Позднее это решение суда подтвердила апелляционная инстанция. Однако в июле 2018 года кассационный суд отменил решения двух нижестоящих судов и отказал "Тольяттиазоту" в удовлетворении требования. "Тольяттиазот" попытался обжаловать данное постановление в Верховном суде, однако суд не стал рассматривать жалобу по существу.

Уставный капитал ПАО "Тольяттиазот" составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225 326 рублей. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% контролирует ОХК "УралХим". Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является Райффайзенбанк, остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 000 тонн карбамида в год.