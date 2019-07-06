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Сбербанк заморозит кредиты пострадавших при наводнении в Иркутской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших при паводке в Иркутской области. По словам губернатора региона Сергея Левченко, для заемщиков - это около 280 человек - будет введен мораторий на уплату кредитов на год.

Он не исключил, что для имеющих кредиты пострадавших при наводнении будут предусмотрены другие льготы. Власти также обсуждают возможные выходы из ситуации с другими банками.

В результате наводнения в области дома 3,5 тысяч семей были уничтожены или повреждены так сильно, что не подлежат восстановлению. Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на восстановление региона потребуется около 18,5 млрд рублей.

После разлива рек в зон ЧС оказались 103 населенных пункта Иркутской области, погибли 22 человека.

Иркутская область Сбербанк

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