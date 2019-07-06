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Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Вице-премьер РФ Виталий Мутко (справа на втором плане), губернатор Иркутской области Сергей Левченко (слева)
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

При этом ранее в субботу вице-премьер Виталий Мутко, который сейчас находится в регионе, сообщил, что обеспечение жильем людей, оставшихся без крова, обойдется в 10 млрд рублей. Восстановление инфраструктуры будет стоить около 8,5 млрд рублей.

Ранее зампред правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд рублей. На обеспечение жильем, по его оценкам, понадобиться до 10 млрд рублей.

В результате разлива рек, который привел к паводку, в Иркутской области пострадали 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Известно о 22 погибших, Еще 13 остаются пропавшими без вести. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Иркутская область

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