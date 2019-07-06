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Кузнецова призвала не впадать в крайности в вопросе о смартфонах в школах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тему использования мобильных телефонов учащимися в школах следует рассматривать в комплексе, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"У нас, когда идет речь о каком-то новом явлении, всегда хочется быстрых решений, обычно это в двух крайностях: или запретить, или отпустить, но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Кузнецова отметила, что у нее самой сейчас трое детей-школьников, и они оставляют телефоны на входе в школу, в ящичках.

Вместе с тем омбудсмен признала, что проблема есть, и она в дисциплине, организации образовательного, воспитательного процесса, а не в сотовых телефонах.

В РоссииМатвиенко предложила запретить смартфоны в школахЧитать подробнее

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору подумать о запрете мобильных телефонов в школах.

Со своей стороны руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение месяца создаст рабочую группу для обсуждения порядка пользования телефонами в школах.

За ограничение использования гаджетов в стенах школы высказывалась ранее и министр просвещения Ольга Васильева.

Анна Кузнецова Валентина Матвиенко

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