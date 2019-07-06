В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Злобной антироссийской пропагандой являются заявления руководителя американского Агентства по международному развитию (АМР, USAID) Марка Грина, считают в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ведомство распространило в субботу комментарий, в котором констатируется, что АМР стал инструментом идеологической борьбы и не стремится к сотрудничеству на мировой арене.

"Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ", - заявили на Смоленской площади.

"Концепцию противодействия враждебному влиянию Кремля" представили накануне. Директор USAID Марк Грин объяснил, что такая концепция необходима в связи с усилением позиций Москвы во всем мире. По его словам, авторитарные российские власти ищут возможности расширить свое влияние на все новые страны, причем как с помощью экономического давления, так и с помощью "мягкой силы".

В документе утверждается, что Россия постоянно пытается поставить под сомнение авторитет западных институтов, пытается остановить развитие демократии в других странах, ослабить их суверенитет. Москву Грин называет коварным хищником и обвиняет в том, что она финансирует прокремлевские политические силы в соседних государствах, использует их историческую энергетическую и экономическую зависимость.

По словам Грина, РФ ежегодно тратит по $300 млн на Russia Today и Sputnik, чтобы с их помощью "распространять свою пропаганду" и подстрекать, культивировать недоверие, путаницу и общий цинизм по отношению в традиционным западным демократическим институтам.

Глава USAID отметил, что организация готова помочь партнерам снизить зависимость от российских энергоресурсов за счет расширения интеграции с западными экономиками. Концепция предлагает инструменты, которые могут помочь странам создавать более представительные политические партии и группы.

Как пример он привел выделение украинскому избиркому $2,7 млн на оборудование, "чтобы поддержать свободные и справедливые выборы в текущем году.

Другим примером является Молдавия, которая, по утверждению Грина, показывает прогресс на пути к прозрачности и стабильности, успешно противостоя коррупции. С помощью USAID, считает он, Молдавия разворачивает свой экспорт на Запад: 70% экспорта идет в ЕС, только 16% в РФ.