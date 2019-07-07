Открыт второй путь на перегоне БАМ через реку Лена

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Открыто движение по второму главному пути на перегоне Лена-Восточная - Предленский Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена. Церемония прошла в воскресенье в рамках празднования 45-летия БАМа.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

Строительство второго железнодорожного моста через реку Лена велось в рамках программы развития Восточного полигона, затрачено около 600 млн рублей. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

Построенный в 1975 году однопутный железнодорожный мост через Лену сдерживает увеличение объемов грузовых перевозок.

Общий объем инвестиций в развитие Восточного полигона до 2020 года составляет 562,4 млрд рублей.

Цель - в 2020 году обеспечить пропускную способность для вывоза каменного угля и различных руд с перспективных и действующих месторождений в объеме до 124,9 млн тонн.

Официальное решение о строительстве БАМа было принято 8 июля 1974 года. В этот день ЦК КПСС утвердил проект. Первые работы начаты в далеком 1938 году, когда еще не было четко сформулировано название ветки, но именно решение 45-летней давности позволило ускорить темпы прокладки пути. Уже через десять лет состоялась встреча западной и восточной бригад строителей БАМа в поселке Куанда.