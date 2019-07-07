Поиск

Открыт второй путь на перегоне БАМ через реку Лена

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Открыто движение по второму главному пути на перегоне Лена-Восточная - Предленский Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена. Церемония прошла в воскресенье в рамках празднования 45-летия БАМа.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

Строительство второго железнодорожного моста через реку Лена велось в рамках программы развития Восточного полигона, затрачено около 600 млн рублей. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

Построенный в 1975 году однопутный железнодорожный мост через Лену сдерживает увеличение объемов грузовых перевозок.

Общий объем инвестиций в развитие Восточного полигона до 2020 года составляет 562,4 млрд рублей.

Цель - в 2020 году обеспечить пропускную способность для вывоза каменного угля и различных руд с перспективных и действующих месторождений в объеме до 124,9 млн тонн.

Официальное решение о строительстве БАМа было принято 8 июля 1974 года. В этот день ЦК КПСС утвердил проект. Первые работы начаты в далеком 1938 году, когда еще не было четко сформулировано название ветки, но именно решение 45-летней давности позволило ускорить темпы прокладки пути. Уже через десять лет состоялась встреча западной и восточной бригад строителей БАМа в поселке Куанда.

БАМ

Новости

Памятники древнего Пскова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Муж подозреваемой в истязаниях девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж подозреваемой в истязаниях девочки из Ингушетии оказался полицейским

В Иркутской области обнаружены 37 новых лесных пожаров

Врачи назвали состояние избитой ингушской девочки тяжелым

Вице-премьер Борисов предупредил о рисках давления санкций на программу МС-21

Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза задержан

Взорвавшийся в Свердловской области бензовоз оказался неисправен

Пропавшие в зоне наводнения 30 жителей Иркутской области найдены живыми

Пропавшие в зоне наводнения 30 жителей Иркутской области найдены живыми

Водитель бензовоза в Свердловской области управлял автомобилем в нетрезвом виде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');