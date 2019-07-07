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Иркутские власти проведут проверку после отстранения мэра Нижнеудинского района

Сергея Худоногова отстранили от должности из-за того, что он использовал коммунальную технику для расчистки своего участка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области проведет проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

Основанием для нее стало требование вице-премьера Виталия Мутко отстранить Худоногова от исполнения обязанностей на фоне сообщений о том, что он использовал коммунальные службы для расчистки своего участка, пострадавшего от наводнения.

По результатам проверки губернатор региона Сергей Левченко примет решение, говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают земельный участок коттеджа, предположительно принадлежащего Худоногову.

С 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых проживали свыше 34 тысяч человек. В зоне ЧС оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Из-за наводнения погибли 22 человека.

Иркутская область Сергей Худоногов

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