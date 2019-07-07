Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Сергей Худоногов привлек коммунальные службы к восстановлению своего дома

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Ранее Мутко поручил провести проверку сообщений в СМИ о том, что Худоногов привлек коммунальщиков к работе на своем участке, пострадавшем от наводнения. Использование специальной коммунальной техники в личных целях подтвердилось, говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают земельный участок коттеджа, предположительно принадлежащего Худоногову.

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