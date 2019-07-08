Большинство россиян назвали разрешимыми поднятые на "прямой линии" проблемы

Верящих в разрешимость таких проблем россиян стало больше по сравнению с 2018 годом

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Алексей Никольский/пресс-служба/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) полагают, что проблемы, затронутые в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно решить, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, 15% участников опроса уверены, что проблемы "точно будут решены". Еще 48% респондентов полагают, что они, "возможно, будут решены".

По данным "Левада-центра", 29% россиян скептически относятся к возможности решить эти проблемы. Так, каждый десятый участник опроса уверен, что они точно не будут решены. 19% респондентов полагают, что решить их, скорее всего, не удастся.

По сравнению с прошлым годом россиян, верящих в разрешимость проблем, стало больше. Тогда о возможности решить проблемы, поднятые во время "прямой линии" заявили 56% респондентов. Меньше стало и тех, кто не верит в то, что проблемы удастся решить: в 2018 году таких респондентов было 33%.

"Левада-центр" также приводит данные о том, что 35% респондентов смотрели "прямую линию" по телевизору, 6% - читали ответы президента в газетах и интернете, 9% - читали про обсуждение "прямой линии" в печатных СМИ или в сети. Социологи отмечают, что 41% респондентов слышали о "прямой линии", но не знают, о чем на ней шла речь. 10% опрошенных признались, что впервые слышат о "прямой линии".

Опрос был проведён 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.