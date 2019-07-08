Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июля

Самолеты перестали летать между РФ и Грузией, "Рустави 2" приостановила вещание, Бразилия выиграла Кубок Америки по футболу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Запрет на авиасообщение между РФ и Грузией вступил в силу. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с понедельника, 8 июля, российские и грузинские авиакомпании не смогут выполнять прямые рейсы между странами. Последний рейс из Москвы в Тбилиси совершил в ночь на понедельник самолет "Аэрофлота".

Грузинская телекомпания "Рустави-2" временно прекратила вещание из-за протестов у ее здания. Приостановку вещания объяснили угрозой журналистам со стороны протестующих. Участников акции возмутили слова телеведущего Гиоргия Габунии, который в прямом эфире с использованием нецензурной лексики высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. Президент и премьер-министр Грузии осудили поступок журналиста.

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Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере. Его деятельность на посту президента одобряют 44% американцев. При этом большинство жителей США уже два с половиной года стабильно заявляют о недовольстве его работой - это антирекорд среди американских президентов. Кроме того, более 60% опрошенных считают, что Трамп "ведет себя не по-президентски".

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