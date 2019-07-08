МИД РФ назвал мат грузинского телеведущего в адрес Путина "беспрецедентной по своей низости выходкой"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ в понедельник выступил с комментарием "в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале" после высказываний телеведущего Георгия Габуния в прямом эфире "Рустави 2".

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади сочли ее еще одной провокацией грузинских радикальных сил, направленной на подрыв российско-грузинских отношений, и "ярким примером того, куда заводит оголтелая русофобия".

В то же время в российском дипведомстве обратили внимание на реакцию грузинского общества на оскорбительные высказывания телеведущего - "справедливое возмущение". "Отмечаем, что в этот раз - в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации - грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что ждут реакции профильных международных организацийи журналистского сообщества на слова ведущего. На Смоленской площади подчеркнули, что такого рода высказываниям не место в цивилизованных странах.

В воскресенье вечером телеведущий "Рустави 2" Гиоргий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его родителей.