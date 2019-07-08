Поиск

Теплоход с 300 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Теплоход с тремя сотнями иностранных туристов сел на мель на Рыбинском водохранилище, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий 14-дневные рейсы в России, с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга Viking Helgi ("Викинг Хельги") сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище. Предварительно у судна отказала электрическая рулевая машина", - сказал источник.

Источник сообщает, что на борту теплохода находятся сто членов экипажа. "По предварительным данным, никто не пострадал", - сказал источник.

Рыбинское водохранил

Новости

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 октября

В Госдуме захотели экстрадировать оскорбившего Путина журналиста из Грузии в Россию

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

Девелопера Худояна перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');