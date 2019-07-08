Теплоход с 300 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Теплоход с тремя сотнями иностранных туристов сел на мель на Рыбинском водохранилище, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий 14-дневные рейсы в России, с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга Viking Helgi ("Викинг Хельги") сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище. Предварительно у судна отказала электрическая рулевая машина", - сказал источник.

Источник сообщает, что на борту теплохода находятся сто членов экипажа. "По предварительным данным, никто не пострадал", - сказал источник.