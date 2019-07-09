Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Лидером в списке стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, заработавший за прошлый год 9,97 млрд рублей

Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes первое место занял депутат заксобрания Владимирской области, основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов, который за 2018 год заработал около 9,97 млрд рублей.

На втором месте оказался депутат заксобрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков, задекларировавший доход в 4,46 млрд рублей. Третью строчку занял депутат Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики "Славянка" Сергей Гусев: его семья в 2018 году заработала 2,84 млрд рублей, из них сам чиновник - 2,35 млрд рублей.

Четвертое место досталось Валерию Пономареву - члену Совета Федерации, совладельцу одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки "Океанрыбфлот". Его семья заявила о доходах в 2,37 млрд рублей. Сам он заработал в прошлом году 2,35 млрд рублей.

На пятом месте - депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев (2,33 млрд рублей), на шестом - депутат Магаданской областной думы, основной владелец колымского концерна "Арбат" Александр Басанский (1,88 млрд рублей). Седьмую строчку занял депутат заксобрания Камчатского края, совладелец "Океанрыбфлота" Игорь Евтушок, семья которого задекларировала 1,72 млрд рублей дохода, а сам чиновник - 1,64 млрд рублей.

Десятку замыкают депутат Курганской областной думы, совладелец холдинга "Велес" Дмитрий Ильтяков (1,64 млрд рублей), а также депутат заксобрания Камчатского края, гендиректор компании по добыче и переработке рыбы "Витязь-Авто" Игорь Редькин (семья заработала 1,44 млрд рублей, сам он - 735 миллионов рублей) и губернатор Брянской области Александр Богомаз, у которого совокупный доход семьи за 2018 год составил 1,23 млрд рублей.

Forbes отмечает, что в рейтинг также вошли влиятельные федеральные чиновники: вице-премьер Юрий Трутнев (540,6 млн рублей), гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов (529,7 миллионов рублей) и индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков (270 млн рублей), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (231,4 млн рублей) и другие.

По подсчетам Forbes, семьи ста участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд рублей, что составляет более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.