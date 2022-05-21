Чемезов заработал более 632 млн рублей в 2021 году
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в 2021 году заработал более 632 млн рублей, говорится в декларации о доходах сотрудников госкорпорации.
Согласно документу на сайте "Ростеха", Чемезов в прошлом году заработал 632,2 млн рублей, его супруга - 6,821 млрд рублей.
Чемезов владеет отечественными автомобилями (ГАЗ 13, Lada Vesta Sport и другими). У супружеской четы в собственности ряд земельных участков, несколько гаражей, жилые дома и квартиры.