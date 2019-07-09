Метеорологи предупредили о низком урожае гречки

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Агрометеорологи прогнозируют снижение урожая гречихи в этом году по сравнению с прошлым годом из-за поздних сроков посевной кампании на юге Западной Сибири.

"Сложная ситуация с гречихой. На юге Западной Сибири, в Алтайском крае очень поздно ее посеяли - условия были неподходящие. Примерно через месяц можно будет давать прогноз, но вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Россия является крупнейшим в мире производителем гречихи, при этом почти половина посевных площадей этой культуры в стране приходится на Алтайский край.