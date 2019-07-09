Фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю продлили арест до 13 октября

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 13 октября продлил срок ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Адвокаты просили оставить ходатайство следствия в отношении Дельпаля без удовлетворения либо изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей.

Следствие по-прежнему считает, что, находясь на свободе, Дельпаль может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Следователь пояснил в суде, что за тот срок ареста Дельпаля, что запрашивается у судьи, следствию необходимо получить заключение судебной оценочной экспертизы, продолжить допросы, осмотр изъятых при обысках и выемках документов и материалов, а также провести другие мероприятия для окончания расследования.

Защита француза и сам Дельпаль настаивали на необоснованности доводов следствия.

Адвокаты обвиняемого сообщили суду и представали соответствующие документы о том, что 5 июля семья Дельпаля купила квартиру в Москве, где он мог бы находиться в случае смягчения ему меры пресечения.

Дело Baring Vostok

Так называемое дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования, кроме Дельпаля, стали еще пять человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу всех шестерых фигурантов. Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Кордичев - единственный из обвиняемых, кто признал вину.

В настоящее время по делу проводится оценочная экспертиза, которая установит стоимость пакета акций IFTG в период их передачи ПКБ "Восточному" и подписания отступного соглашения.