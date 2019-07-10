Всем фигурантам дела Baring Vostok продлили меры пресечения

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы оставил под стражей до 13 октября партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, которые обвиняютя в хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее на этой неделе суд тот же срок продлил сроки ареста партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю и гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, а также сроки домашнего ареста - основателю и старшему партнеру фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви и бывшему председателю правления "Восточного" Алексею Кордичеву.

Все шестеро фигурантов дела были арестованы 15 и 16 февраля. Спустя почти два месяца, 11 апреля, суд по ходатайству следствия отпустил Калви и Кордичева под домашний арест.

Уголовное дело

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Сейчас по делу проводится оценочная экспертиза, которая установит стоимость пакета акций IFTG в период их передачи ПКБ "Восточному" и подписания отступного соглашения.