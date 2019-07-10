Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Бурятии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров перевернувшегося после столкновения автобуса в Улан-Удэ доставили в больницу для осмотра, решается вопрос о дальнейшем лечении, сообщили агентству "Интерфакс" в Минздраве республики в среду.

"Сейчас пять человек находится на обследовании, в дальнейшем станет понятно, будут они оставлены в медучреждениях или направлены на амбулаторное решение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду утром произошло столкновение автобусов Hyundai и Peugeot, который после удара опрокинулся. В обоих транспортных средствах находились 14 человек.