Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент не прокомментировал, что именно США не исполнили

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал, что США не выполнили часть договоренностей по Украине в период президенства Барака Обамы, сообщает газета "Известия" в среду.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил президент РФ в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

О каких договоренностях идет речь, Владимир Путин не уточнил.

"Известия" напоминают, что в марте 2018 года в фильме "Миропорядок 2018" Путин заявил, что США обманули Россию в ситуации с Украиной в 2014 году, что привело к перевороту в Киеве.