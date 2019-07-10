Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Невыполненные Обамой договоренности по Украине, пересмотр запрета на авиаперевозки с Грузией, выжившая после падения под поезд метро пассажирка

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пассажирка московского метро упала под приближающийся поезд на станции "Тверская". Девушка потянулась за упавшим на перрон телефоном и потеряла равновесие. Пострадавшую подняли на пути и направили в НИИ Склифосовского с сотрясением головного мозга, множественными ушибами и ссадинами.

- Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле российских войск. По его словам, в стране есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро. Ранее Владимир Путин в интервью газете Financial Times отверг предположения о военном присутствии России в Венесуэле.

- "Ъ" сообщил о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией. Собеседник газеты в МИД РФ рассказал, что пересмотр решения о запрете авиаперевозок зависит от ситуации в Грузии. После этого можно подумать о возвращении к идее отмены визового режима для граждан Грузии, заявил неназванный собеседник газеты из МИД России.

- Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине. По словам президента, Москва и Вашингтон в телефонном разговоре достигли неких договоренностей, которые "с американской стороны не были исполнены". О каких договоренностях идет речь, Владимир Путин не уточнил.

- ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам. Таким образом, завершена активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств. К изучению 20 томов материалов дела следствие приступит в конце июля. 24 моряка обвиняются в незаконном пересечении российской границы.