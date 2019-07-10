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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Ирины Гехт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за досрочное снятие полномочий с сенатора от Челябинской области Ирины Гехт. 9 июля она подала заявление об уходе в связи с переходом на работу в администрацию региона.

Гехт была сенатором с сентября 2014 года. В Совфеде она представляла исполнительную власть Челябинской области и была заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Теперь она станет первым заместителем губернатора Челябинской области и будет курировать социальный блок.

Ирина Гехт Челябинская область Совет Федерации

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