Путин предложил экс-премьер министру Запорожской области Гехт возглавить НАО

Ирина Гехт Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел во вторник встречу с бывшим премьер-министром Запорожской области Ириной Гехт. Он предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ.

"На север поедете?", - с улыбкой спросил Путин.

Собеседница главы государства ответила утвердительно.

"Там другая работа. Быть первым лицом всегда почетно и очень ответственно, потому что напрямую нужно будет работать с людьми", - заметил президент.

"Я готова", - отреагировала Гехт.

Путин отметил, что его собеседница хорошо знакома с регионом. Она напомнила, что до назначения в Запорожскую область работала замгубернатора Челябинской области и "поработала при всех губернаторах", а также была членом Совета Федерации, заместителем председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике.

Затем пресс-служба Кремля сообщила, что по президент указом назначил Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Этим же указом президент принял отставку губернатора НАО Юрия Бездудного.

Ранее в этот день Бездудный объявил, что уходит с должности в связи с переходом на новую работу.

Ранее о том, что Гехт может возглавить НАО, сообщили "Ведомости".