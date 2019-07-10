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Директор музея "Прохоровское поле" отказалась от советов немцев по поводу памятников

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Директор государственного музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова на фоне скандала с публикацией в газете Die Welt по поводу сражения под Прохоровкой заявила, что, по ее мнению, недопустимо Германии давать России советы по поводу памятников в нашей стране.

Она добавила, что в распоряжении музея также имеется аэрофотосъемка, "где стоят подбитые немецкие танки, и перепутать их с советскими невозможно".

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Директор констатировала, что Die Welt ссылается на данные немецкого историка Карла-Хайнца Фризера, который около 15 лет назад выступал на конференции в НИИ военной истории в Москве "с этой же цифрой, что было подбито пять немецких танков". Но тогда возникает вопрос, отмечает она, если было подбито только пять танков, почему немцы начали отступать.

Памятник Победы -Звонница на Прохоровском поле - звонница, основной памятник мемориального комплекса "Прохоровское поле", расположенный в 2 км от окраины посёлка Прохоровка Белгородской области на высоте 252,2 метров в память о павших здесь в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года. Открыт к 50-летию победы в Великой Отечественн

"Официальная историография - в прохоровском сражении участвовали 1200 танков, 700 с нашей и 500 со стороны немцев. Последние цифры РВИО - было подбито 70 немецких танков. Поле боя осталось за нами. Нам не было смысла убирать свои танки, а немцы отступали, и они все, что можно, увозили с собой. Здесь не было котла, как в Сталинграде, не было окружения. Здесь было отступление немцев под прикрытием сильных арьергардов, и технику, которую можно было отремонтировать, они забрали", - отметила директор музея.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. Ссылаясь на "последние исследования, основанные на реальных фотографиях", журналист утверждает, что "у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения".

Прохоровка

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