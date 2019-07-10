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Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение по иску ФСБ о защите деловой репутации к "Новой газете" из-за статей о пытках.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу и стало обязательным к исполнению. Это значит, "Новая газета" обязана опровергнуть информацию, которую ранее Басманный суд признал недостоверной. Издание должно удалить две соответствующие статьи, а также опровергнуть данные в течение 10 суток.

Иск ФСБ был связан с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске в конце 2018 года.

ФСБ требовала удалить материалы и опровергнуть их, не предъявляя никаких финансовых требований.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.

В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Магнитогорске был задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома и при этом, по его собственным словам, пытали.

Позже в МВД заявили, что задержание Зайнабединова не имело никакого отношения к расследованию взрыва.

ФСБ Новая газета Мосгорсуд

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