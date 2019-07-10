Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение по иску ФСБ о защите деловой репутации к "Новой газете" из-за статей о пытках.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу и стало обязательным к исполнению. Это значит, "Новая газета" обязана опровергнуть информацию, которую ранее Басманный суд признал недостоверной. Издание должно удалить две соответствующие статьи, а также опровергнуть данные в течение 10 суток.

Иск ФСБ был связан с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске в конце 2018 года.

ФСБ требовала удалить материалы и опровергнуть их, не предъявляя никаких финансовых требований.