Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение по иску ФСБ о защите деловой репутации к "Новой газете" из-за статей о пытках.
Таким образом, решение суда вступило в законную силу и стало обязательным к исполнению. Это значит, "Новая газета" обязана опровергнуть информацию, которую ранее Басманный суд признал недостоверной. Издание должно удалить две соответствующие статьи, а также опровергнуть данные в течение 10 суток.
Иск ФСБ был связан с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске в конце 2018 года.
ФСБ требовала удалить материалы и опровергнуть их, не предъявляя никаких финансовых требований.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.
В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Магнитогорске был задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома и при этом, по его собственным словам, пытали.
Позже в МВД заявили, что задержание Зайнабединова не имело никакого отношения к расследованию взрыва.