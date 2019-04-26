ФСБ выиграла иск о защите репутации к "Новой газете" из-за статьи о пытках

"Новая газета" решила пока не удалять материалы, признанные недостоверными, и будет обжаловать решение суда

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу признал недостоверной информацию, опубликованную в двух статьях "Новой газеты" 25 и 29 января 2019 года, и обязал издание ее опровергнуть, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно решению суда, газета обязана удалить недостоверную информацию с сайта издания и опровергнуть ее в течение десяти суток с момента вступления его в законную силу. В силу решение суда вступит через 30 суток, если не будет обжаловано.

"Новая газета" не согласна с решением Басманного суда Москвы и будет обжаловать его в вышестоящей инстанции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Она уточнила, что суд обязал "Новую газету" удалить два материала с сайта издания, страницу из PDF-версии и опубликовать опровержение. По словам Прусенковой, пока газета не станет удалять материал, вызвавший недовольство ФСБ. По данным "Новой газеты", ответчиками по иску выступает издание, а также его корреспондент Иван Жилин.

Претензии ФСБ были связаны с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного вскоре после взрыва дома в Магнитогорске в конце 2018 года.

Как утверждают в спецслужбе, недостоверные сведения "создают у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти". Иск ФСБ был принят Басманным судом Москвы 13 марта. Финансовых требований в иске ФСБ заявлено не было.

Позиция "Новой"

Пруменкова после подачи иска к газете заявила, что решение ФСБ стало для "Новой газеты" полной неожиданностью. "Честно говоря, нас самих этот иск удивил, потому что, действительно, мы много раз об этом писали, например, в связи с делом "Сети", которое мы отслеживали с самого начала, а тут такая реакция. Причем на нас же подало в суд не региональное управление по Магнитогорску и Челябинску, о котором, собственно, и написано в статье, а главный московский офис", - сказала она.

"Самым странным" редакция считает, что ФСБ через суд требует удалить не только статью с сайта и новость, связанную с этой статьей, "но и из раздела "Архив номеров", где есть "листалки" в версии pdf, из девятого номера удалить "образ страницы", - сказала Нрусенкова. Кроме того, по ее словам, все претензии спецслужбы относятся к интервью, к тому, что говорит жена героя публикации со слов своего мужа.

"Это тоже отдельный юридический вопрос, почему они считают интервью мнением редакции. В иске указан только автор и редакция, то есть они не обращаются непосредственно к этим несчастным людям, которые это все говорили. Может, оно и правильно, но довольно странно считать интервью утверждением редакции при том, что, естественно, у нас есть записи", - сказала пресс-секретарь "Новой газеты".

Взрыв в Магнитогорске

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.

В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Магнитогорске был задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома и при этом, по его собственным словам, пытали.

Позже в МВД заявили, что задержание Зайнабединова не имело никакого отношения к расследованию взрыва.