Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС

Сервисы недовольны виджетом быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" намерены поддержать сервисы Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, сообщил "Коммерсанту" директор по правовым вопросам "Кассир.ру" Илья Ковалевский.

Билетные операторы полагают, что использование "Яндексом" виджета быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу" лишает трафика не только их, но и организаторов мероприятий.

28 июня издание уже писало о претензиях "Кассир.ру" к "Яндексу". Тогда Ковалевский заявил, что компании предложили размещаться в виджетах "Яндекса" на коммерческой основе, однако договориться стороны не смогли. По его мнению, "Яндекс" использует свое "доминирующее положение" на рынке поисковиков и таким образом "агрессивно растит монополиста на рынке билетных операторов" - "Яндекс.Афишу".

Руководитель Ticketland Виталий Виноградов и основатель Intickets Татьяна Кондратенко подтвердили газете свое намерение присоединиться к жалобе в ФАС. Коммерческий директор Radario Дарья Бедная заявила, что в компании также недовольны действиями "Яндекса", однако заявление Radario пока не подписал.

В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы "Коммерсанта", в BigBilet отказались отказались от комментариев.

В пресс-службе "Яндекса" в свою очередь заявили, что компания предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыта для сотрудничества, но возможность доступа билетных операторов к виджету быстрой покупки комментировать не стали.