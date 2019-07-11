Поиск

Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС

Сервисы недовольны виджетом быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" намерены поддержать сервисы Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, сообщил "Коммерсанту" директор по правовым вопросам "Кассир.ру" Илья Ковалевский.

Билетные операторы полагают, что использование "Яндексом" виджета быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу" лишает трафика не только их, но и организаторов мероприятий.

28 июня издание уже писало о претензиях "Кассир.ру" к "Яндексу". Тогда Ковалевский заявил, что компании предложили размещаться в виджетах "Яндекса" на коммерческой основе, однако договориться стороны не смогли. По его мнению, "Яндекс" использует свое "доминирующее положение" на рынке поисковиков и таким образом "агрессивно растит монополиста на рынке билетных операторов" - "Яндекс.Афишу".

Руководитель Ticketland Виталий Виноградов и основатель Intickets Татьяна Кондратенко подтвердили газете свое намерение присоединиться к жалобе в ФАС. Коммерческий директор Radario Дарья Бедная заявила, что в компании также недовольны действиями "Яндекса", однако заявление Radario пока не подписал.

В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы "Коммерсанта", в BigBilet отказались отказались от комментариев.

В пресс-службе "Яндекса" в свою очередь заявили, что компания предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыта для сотрудничества, но возможность доступа билетных операторов к виджету быстрой покупки комментировать не стали.

Яндекс Яндекс.Афиша Кассир.ру Ticketland Radario BigBilet Concert.ru Intickets Parter.ru

Новости

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Что произошло за день: среда, 10 июля

"Союз" с космическими аппаратами Минобороны стартовал с Плесецка

Задержан проректор Сибирского федерального университета

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

В Думу внесли законопроект об уголовном наказании с 14 лет за издевательства над животными

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

"Роскосмос" предложил "закрыть" госзакупки в ракетно-космической отрасли

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');