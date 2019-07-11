Что случилось этой ночью: четверг, 11 июля

Новая атака на танкер, смертельная непогода в Греции и жалоба в ФАС на "Яндекс"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Пять военных кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана. Осведомленные о ситуации американские чиновники сообщили CNN, что эти корабли принадлежат иранскому Корпусу Стражей Исламской революции.

Двое россиян погибли из-за мощного шторма на севере Греции. По данным местных СМИ, всего погибли шесть человек, все они туристы. Также сообщается о десятках пострадавших.

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам. Чаще всего клиенты жалуются на навязывание платных услуг и завышение счета за услуги. Причем "популярность" претензий зависит от конкретного оператора сотовой связи.

Билетные операторы подадут совместную жалобу на "Яндекс" в ФАС. Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru поддержат претензии "Кассир.ру" к "Яндексу". Они полагают, что виджет быстрой покупки билетов через "Яндекс.Афишу" незаконно лишает их трафика.

Человек разумный поселился в Европе намного раньше, чем считалось ранее. На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет. Если ученые подтвердят, что он принадлежал Homo Sapiens, то окажется, что люди пришли из Африки в Европу на 160 тысяч лет раньше, чем ранее полагали ученые.