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У амурского депутата с официальным заработком в три копейки нашли скрытые доходы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который в декларации указал, что в 2018 году заработал три копейки, нашли скрытые доходы, сообщает в четверг местная прокуратура.

Надзорный орган выяснил, что на самом деле парламентарий за год получил от своей трудовой деятельности более 92 тысяч рублей, и внес спикеру Заксобрания представление для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Сам Труш рассказал изданию Amur.Info, что живет за счет доходов от дизайнерских консультаций.

"Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, - это то, что мне перепадет как самозанятому. (…) Живу за счет консультаций, по 30, 35, 40 тысяч рублей в среднем в месяц, все движения по карте я показал. Имущества нет, живу в квартире родителей. Но у меня фактически на 300 процентов выросли доходы, было 0, стало 3 копейки" - рассказал депутат.

Амурская область

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