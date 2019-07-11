Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В России продолжают снижаться продажи гомеопатических препаратов. Самым заметным стал спад в 2019 году: за пять месяцев объем реализации сократился на 14,4%, сообщает "Коммерсантъ". Выручки аптек от продажи подобной продукции с января по май этого года сократились на 4,6%, но при этом составляют 3,35 млрд руб.

При том, что рынок лекарств за этот период в России вырос на 1,2%, до 415,8 млрд руб., доля гомеопатии в аптеках снизилась до 0,81%.

Издание отмечает, что этому способствует критика гомеопатии со стороны ученых, включая Российскую академию наук, а также высокая цена на такие препараты. В основном на рынке представлена импортная продукция.

Как следует из исследования DSM Group, на которое ссылается издание, продажи гомеопатии падают уже третий год подряд. В январе - мае 2018 года падение составило 5%, за тот же период 2017 года - 9,3%.

По оценкам специалистов, падению спроса способствует просветительская деятельность врачей и ученых, которые продолжают доказывать, что лечение гомеопатическими средствами не имеет научных обоснований. В 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой РАН назвала ее принципы гомеопатии противоречащими научно обоснованной медицине.

При этом председатель правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества Светлана Песонина заявила "Коммерсанту", что снижение продаж не связано с мнением ученых о гомеопатии, а объясняется снижением доходов населения.

Коммерческий директор "36,6" Евгения Ламина указывает на то, что гомеопатические препараты регистрируются в России как обычные лекарственные средства, поэтому зачастую покупатели не понимают разницы.

Но несмотря на борьбу РАН с гомеопатией, констатирует "Коммерсантъ", полного запрета на продажу или рекламу этой продукции ждать не приходится, закон все еще относит гомеопатию - то есть препараты с многократно уменьшенной долей активного вещества - к лекарственным средствам.